Терористи украли в "Укрзалізниці" 40 автомобілів

Російські терористи на сході України вкрали 40 одиниць автомобільної техніки, що належить Державній адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-брифінгу повідомив заступник гендиректора «Укрзалізниці» Віталій Жураківський.

"Вони просто заходять на підприємства і конфісковують автомобілі, які використовують для своїх потреб", - сказав Жураковський.

За його словами, незважаючи на втручання терористів, Донецька залізниця (ДЗ) працює у штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, із квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. Із 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

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Ремонт пошкоджених російськими терористами об'єктів «Укрзалізниці» на сході України на сьогоднішній день обійдеться приблизно у 300 млн грн, 45 млн грн з яких уже витрачено.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).