Ремонт пошкоджених терористами об'єктів «Укрзалізниці» обійдеться в 300 млн гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник гендиректора «Укрзалізниці» Віталій Жураковський.

«Загальна сума становить близько 300 млн грн. Але ця цифра не остаточна, оскільки до 5 штучних споруд ми ще не дійшли й не визначилися з обсягами руйнувань і з обсягами робіт, які ми повинні провести», - сказав Жураковський, зазначивши, що озброєні бойовики не надають доступу до цих об'єктів.

Зокрема, внаслідок бойових дій з травня по липень на Донецькій, Придніпровській і Південній залізницях було пошкоджено понад 130 об'єктів залізничної інфраструктури.

"Із них 13 штучних споруд - мости й шляхопроводи, на відновлення яких необхідно понад 76 млн грн", - розповів Жураковський.

Крім того, ремонт 56 пошкоджених об'єктів колій обійдеться понад 3,5 млн грн, будівель восьми вокзалів і станцій – у 4,5 млн грн.

"Також ми маємо 54 випадки пошкодження пристроїв електрифікації та енергопостачання, 15 випадків пошкодження обладнання мереж інших суб'єктів, у тому числі й суміжні ліцензіатів - обленерго", - повідомив заступник гендиректора.

За його словами, на сьогоднішній день із 300 млн грн «Укрзалізниця» вже витратила на ремонт залізничної інфраструктури близько 45 млн грн.

«Це все кошти «Укрзалізниці», в основному, це кошти Донецької залізниці (ДЗ), які перенаправлено з інших об'єктів, запланованих фінансовим планом «Укрзалізниці» на 2014 рік», - підсумував він.

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Як повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. Із 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській та Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.