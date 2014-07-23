Донецька залізниця змінила маршрути низки поїздів до РФ та Білорусі

Зокрема, починаючи з 22 липня, ДЗ змінила маршрут курсування поїздів №10/9 сполученням Донецьк – Москва, № 78/77 за маршрутом Маріуполь – Москва, №322/321 сполученням Маріуполь - Харків і 144/143 за маршрутом Донецьк - Санкт-Петербург.

«Змінений маршрут цих поїздів пролягає через станції Донецьк, Ясинувата, Костянтинівка, Краматорськ і Слов'янськ», - уточнили в прес-службі.

Крім того, з 24 липня за ініціативою Білоруської залізниці Донецька магістраль обмежила маршрут курсування поїзда №384 із Барановичів. Зокрема, раніше кінцевим пунктом призначення поїзда був Маріуполь, а з 24 липня він слідуватиме лише до станції Харків.

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Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновила курсування 17 пар поїздів у приміському сполученні на сході України, яке було перервано через бойові дії в регіоні.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).