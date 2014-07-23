Призначений додатковий поїзд Луганськ - Київ для вивозу людей із зони АТО

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для забезпечення перевезення населення із зони бойових дій на сході України призначила на 23 липня додатковий поїзд №286 за маршрутом Луганськ – Київ, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, цей поїзд на 900 місць відправиться 23 липня з Луганська о 18:06 і прибуде до столиці наступного дня об 11:08.

Поїзд прослідує із зупинками на станціях Комунарськ, Дебальцеве, Горлівка, Макіївка, Ясинувата, Костянтинівка, Слов’янськ, Лозова, Полтава та Миргород.

«Питання перевезень пасажирів зі східних регіонів постійно контролює керівництво «Укрзалізниці». В оперативному режимі, за замовленнями регіональних координаційних штабів Державної служби надзвичайних ситуацій України, що діють у містах Сватове, Красноармійськ, Волноваха та Барвінкове, залізничники призначають додаткові поїзди та вагони», - зазначається в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що зараз із Луганської та Донецької областей щодня курсує 19 пар пасажирських поїздів.

«Укрзалізниця» також надає вимушеним переселенцям безкоштовну послугу користування кімнатами матері та дитини, залами очікування й кімнатами відпочинку на вокзалах і станціях. «На даний час 1800 осіб скористалися цією послугою», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на 22 липня додатковий поїзд №574 за маршрутом Луганськ – Київ.

За період із 7 по 22 липня «Укрзалізниця» безкоштовно вивезла понад 1150 осіб із зони АТО.

Із 22 липня «Укрзалізниця» відновлює курсування денного швидкісного поїзда категорії «Інтерсіті+» виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem із Києва в напрямку звільнених від російських терористів міст на сході України – до Слов'янська, Краматорська й Дружківки.

Із квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. Із 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів низку міст у Донецькій та Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.