Тарифи на залізничні перевезення буде регулювати нова спецкомісія

Міністерство інфраструктури України створить спеціальну комісію з регулювання залізничних тарифів у рамках реформування Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Про це на прес-брифінгу повідомив заступник гендиректора «Укрзалізниці» Віталій Жураківський.

"Розроблено цілий порядок організації роботи щодо встановлення тарифів на вантажні, пасажирські та приміські перевезення, а контролювати організацію цієї роботи буде тарифна комісія Міністерства інфраструктури, яка буде створена під час створення акціонерного товариства", - сказав Жураковський.

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Як повідомляв УНІАН, уряд 25 червня ухвалив рішення перетворити Державну адміністрацію залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року. Уряд має намір включити до складу Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 62 підприємства різної форми власності в рамках реформування «Укрзалізниці». Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є поділ адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.

Раніше Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") заявляла про плани влітку 2014 року підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом територією України на 12,5%, а також підвищити вартість проїзду в пасажирських поїздах внутрішнього сполучення у два етапи - на 10% у липні та жовтні поточного року в усіх категоріях пасажирських вагонів, крім СВ і поїздів категорії "Інтерсіті+".

Довідка УНІАН. Вартість проїзду українськими залізницями є найнижчою серед країн СНД. Так, вартість проїзду у внутрішньому сполученні в плацкартних вагонах Російських залізниць у 4,5 - 5,36 разу перевищує діючий в Україні тариф, а в купейних вагонах - у 4,3 разу. Проїзд у плацкартних вагонах поїздів Казахстану дорожчий у 2,7 - 2,9 разу, а в купейних - у 2,25 - 2,42 разу.