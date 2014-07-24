Терористи намагалися підірвати міст через Дніпро в Полтавській області

Залізничники спільно з українськими військовими 23 липня зірвали спробу російських терористів висадити в повітря стратегічно важливий залізнично-автомобільний Крюківський міст через річку Дніпро, який сполучає промислові центри Кременчук і Крюків (Полтавська обл.), повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, наряд воєнізованої охорони Південної залізниці спільно з кінологом під час візуального обстеження водної акваторії забороненої зони і опор мосту виявив поплавок пінопласту, прикріплений до сумки, де містився пристрій для приведення в дію вибухівки. Наразі на місці працюють сапери.

У прес-службі наголосили, що Крюківський міст розташований далеко від зони проведення АТО і відноситься до Південної залізниці.

Крім того, 23 липня о 20:50 терористи влаштували вибух на 1210 кілометрі перегону Квашино - Успенська Донецької залізниці. Пошкоджені по дві залізобетонні шпали і рейки на парній і непарній колії. «Перегін для руху закритий», - наголошується в повідомленні.

Також 24 липня о 4:40 біля станції Іловайськ під час обстрілу пошкоджена контактна мережа на перегоні Кутейникове – Іловайськ, внаслідок чого «Укрзалізниця» перервала рух поїздів на даній ділянці.

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Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн. грн.

У травні-липні спеціалізовані підрозділи залізниць України відновили 43 з 56 об'єктів шляхової інфраструктури, пошкоджених під час бойових дій на сході України.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Упродовж липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.