«Укрпошта» через бойові дії припинила роботу в Донецьку та Луганську

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» тимчасово призупинило прийом та доставку поштових відправлень до низки населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УДППЗ «Укрпошта».

«У зв’язку з активним розгортанням бойових дій в зоні проведення АТО, неможливістю дістатися до місця призначення пошти, дбаючи про здоров’я та життя працівників «Укрпошти», тимчасово призупинено прийом поштових відправлень до деяких населених пунктів Донецької та Луганської областей», - йдеться в повідомленні.

Так, у Донецькій області призупинено прийом та доставку поштових відправлень до Амвросіївського, Старобешівського, Шахтарського, Ясинуватського районів, до міст Донецьк, Горлівка, Дебальцеве, Дзержинськ, Єнакієве, Кіровське, Макіївка, Сніжне, Торез, Харцизьк.

Читайте такожТерористи намагалися підірвати міст через Дніпро в Полтавській області

У Луганській області - до Антрацитівського, Краснодонського, Лутугинського, Перевальського, Попаснянського, Свердловського, Слов’яносербського, Станично-Луганського районів, до міст Луганськ, Алчевськ, Брянка, Кіровськ, Красний Луч, Лисичанськ, Первомайськ, Ровеньки, Рубіжне, Сєверодонецьк, Стаханів.

В «Укрпошті» підкреслюють, що упродовж останнього тижня також значно почастішали випадки незаконних зупинок, блокування, огляду та навіть обстрілу їхніх машин озброєними угрупуваннями.

«Наразі УДППЗ «Укрпошта», з урахуванням розвитку ситуації в східному регіоні, вживає необхідні заходи для відновлення повноцінного функціонування об’єктів поштового зв’язку на території, підконтрольній Збройним силам України», - зазначається в повідомленні.