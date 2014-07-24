«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд для вивозу людей із Луганська

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила на 24 липня додатковий поїзд №574/573 сполученням Луганськ – Київ, а на 25 липня – додатковий поїзд №576/575 за маршрутом Київ – Дніпропетровськ, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд №574/573 сполученням Луганськ – Київ відправиться з Луганська 24 липня о 21:24 і прибуде до столиці наступного дня о 14:26.

Додатковий поїзд №576/575 за маршрутом Київ – Дніпропетровськ відправиться із столиці 25 липня о 16:14 і прибуде до Дніпропетровська о 00:30 наступного дня.

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"Питання перевезень пасажирів із східних регіонів на постійному контролі керівництва "Укрзалізниці". Так, за останні 15 днів за замовлення регіональних координаційних штабів із східних регіонів "Укрзалізниця" безкоштовно перевезла більш як 1740 пасажирів", - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, з 22 липня «Укрзалізниця» відновила курсування денного швидкісного потягу категорії «Інтерсіті+» виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem з Києва в напрямку звільнених від російських терористів міст на сході України – до Слов'янська, Краматорська і Дружківки.