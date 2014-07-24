Голова "Укрзалізниці": реформа галузі дозволить збільшити інвестиції в 3,5 рази

У результаті реформування Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») приплив іноземних інвестицій у залізничну галузь може збільшитися в 3,5 разу – до 26,5 млрд грн на рік із нинішніх 7,5 млрд грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», про це в інтерв'ю всеукраїнській транспортній газеті «Магістраль» повідомив генеральний директор відомства Борис Остапюк.

«Є позитивні сигнали від міжнародних фінансових інститутів з приводу інвестування коштів у великі інфраструктурні проекти. Йдеться і про електрифікацію, і про «розшивання» вузьких місць. Умовою з боку банкірів було якраз створення акціонерного товариства... Якщо говорити конкретніше, то ми очікуємо збільшення інвестицій з нинішніх 7,5 до 26,5 млрд грн на рік», - сказав Остапюк, наголосивши, що цей чинник дасть змогу почати повномасштабний процес переозброєння галузі, перш за все, за рахунок оновлення рухомого складу шляхом розміщення замовлень на вітчизняних підприємствах.

Як вважає Остапюк, перетворення «Укрзалізниці» на публічне акціонерне товариство дасть змогу відомству брати активнішу участь на ринку фінансових послуг, залучаючи довгостроковіші і недорогі ресурси на розвиток галузі, ніж було досі.

Голова залізничної галузі відзначив, що перехід від територіальної системи управління до вертикально інтегрованої за основними видами діяльності дасть змогу суттєво поліпшити ефективність виробничих процесів, оскільки у такому разі по кожному з господарств (вантажні перевезення, інфраструктура, тяга, пасажирські перевезення тощо) буде сформовано чіткий баланс і звітність.

Також Остапюк розповів про ключові етапи реформування галузі і терміни їх реалізації, зокрема, через п'ять місяців має бути створена нова юридична особа ПАТ "Українська залізниця". Вже створено центральну комісію з інвентаризації «Укрзалізниці», державних підприємств і установ залізничного транспорту загального користування і відповідні комісії з реорганізації.

До кінця серпня буде проведено інвентаризацію майна підприємств з метою формування статутного капіталу акціонерного товариства.

Наступним етапом реформи є проведення незалежної оцінки активів "Укрзалізниці" на основі проведення тендеру з відбору оцінної компанії. Потім, за результатами проведеної роботи, комісія зі створення ПАТ "Українська залізниця" підготує зведений акт оцінки майнового комплексу АТ "Укрзалізниця", зведений перелік і передавальний акт, буде визначено розмір статутного капіталу і розроблений проект статуту товариства.

"Сьогодні ми задекларували рух у європейському напрямку. Розвиток ринку залізничних перевезень в країнах ЄС регулюється низкою директив, які вимагають забезпечити функціонування залізниць, які будуть незалежними від органів влади", - зазначив голова залізничної держадміністрації.

За його словами, "Укрзалізниця" докладе всіх зусиль, аби під час структурних змін зберегти багатотисячний трудовий колектив галузі.

"Безумовний пріоритет у моїй діяльності на посади генерального директора - максимальне збереження трудового колективу. Людей перенавчатимемо і працевлаштовуватимемо на іншу роботу, але в межах залізниці", - наголосив Остапюк.

Читайте такожТарифи на залізничні перевезення буде регулювати нова спецкомісія

Керівник «Укрзалізниці» також зазначив, що під час реформування підконтрольного йому відомства виключається можливість приватизації новоутвореного акціонерного товариства на базі «Укрзалізниці».

«Законом, який регламентує реформу, заборонено відчужувати будь-що в процесі утворення акціонерного товариства. Всі підприємства, які визначені постановою уряду, у повному складі заходять у нову на 100% державну структуру. Надалі будь-які рішення щодо майна і активів підприємства зможе приймати тільки державу на рівні Кабміну і Верховної Ради України. Звичайно, буде ще й громадський контроль, і жодних тіньових процесів тут провести нікому не вдасться», - резюмував Остапюк.

Як повідомляв УНІАН, уряд 25 червня ухвалив рішення перетворити Державну адміністрацію залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року. Уряд має намір включити до складу Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 62 підприємства різної форми власності в рамках реформування «Укрзалізниці». Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є розподіл адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.

Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, які забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці в Росії (РЗ), Німеччині (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) й інших країнах.