Ремонт доріг на сході України обійдеться в 1,8 млрд гривень

Ремонт пошкоджених унаслідок військових дій на сході України доріг і об'єктів дорожньої інфраструктури обійдеться державному агентству автомобільних доріг України («Укравтодору») попередньо в 1,83 млрд грн.

Про це журналістам повідомив голова «Укравтодору» Сергій Підгайний.

«На сьогоднішній день попередньо підрахована витратна частина по Донецькій і Луганській областям становить 1,83 млрд грн», - сказав Підгайний.

Зокрема, за його словами, в Донецькій області зруйновано 10 мостів, а в Луганській - 8. Крім того необхідно відновити 792 тис. км асфальтобетонного покриття.

«Тому на сьогоднішній день служби автомобільних доріг Донецької і Луганської областей розробляють проекти, після чого буде проведена експертиза і оголошені тендери на відновлення», - сказав голова «Укравтодору», уточнивши, що все це стане можливим після завершення АТО.

Разом з тим, Підгайний повідомив, що кредитний портфель "Укравтодору" становить 40,2 млрд грн, і на сьогодні Кабінет міністрів України вже розробив низку постанов з реструктуризації боргу і перевипуску облігацій.

Глава дорожнього відомства також розповів, що близько 90% доріг в Україні потребують ремонту. За його словами, найгірший стан у доріг у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Одеській областях, а якнайкращі дороги в Київській, Житомирській і Чернігівській областях.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України (“Укравтодор”) в 2014 році має намір спрямувати на ремонт доріг 3 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Державне агентство автомобільних доріг України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра інфраструктури.

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Мінінфраструктури призначило Сергія Підгайного головою «Укравтодору» 10 червня 2014 року.