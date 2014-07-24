«Укрзалізниця» продовжила курсування додаткових поїздів з Луганська до Києва

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для забезпечення перевезення населення із зони бойових дій на сході України продовжила період курсування низки додаткових поїздів, що курсують за маршрутом Луганськ - Київ, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці.

Зокрема, відомство продовжило до 25 липня період курсування додаткового поїзда № 286 сполученням Луганськ-Київ, який відправиться з Луганська о 18:06, пройде з зупинкою на станції Ясинувата з 21:20 до 21:50 і прибуде до столиці на наступний день о 11:08.

Крім того, до 29 липня включно продовжено курсування додаткових поїздів з Луганська до Києва (із зупинкою на станції Ясинувата), призначених раніше: поїзди відправлятимуться з Луганська щодня о 17:30, з зупинкою на станції Ясинувата - з 20:34 до 21:00, і прибуватиме до столиці о 14:52. У зворотному напрямку поїзди відправлятимуться по парних датах до Луганська - 24, 26 і 28 липня о 19:20, прибувати в Ясинувату - о 12:06, Луганськ - о 15:40; а також по непарних датах до Ясинуватої - 23, 25, 27 і 29 липня о 17:30, і прибувати в Ясинувату - 08:51.

Також до 24 липня «Укрзалізниця» продовжила період курсування додаткового поїзда № 574 сполученням Луганськ-Київ, який відправиться сьогодні з Луганська о 21:24, пройде з зупинкою на станції Ясинувата з 0:25 до 0:50, і прибуде в столицю о 14:26.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня «Укрзалізниця» відновила курсування денного швидкісного поїзда категорії «Інтерсіті+» виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem з Києва в напрямку звільнених від російських терористів міст на сході України - в Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку.

«Укрзалізниця» з метою забезпечення евакуації пасажирів з Луганської та Донецької областей неодноразово призначала додаткові поїзди зі східного регіону у київському напрямку, а також збільшувала кількість вагонів у складах низки потягів, що курсують з Луганська і Донецька.

У київському напрямку щодоби курсують три графікових поїзди з Луганська (№20, №126 та №134) і два з Донецька (№84, №37).