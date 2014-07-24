«Укрзалізниця» підвищила тарифи на вантажоперевезення

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") провела індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом територією України на 12,5% щодо 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

У прес-службі повідомили, що тарифи на залізничні перевезення були підвищені згідно з наказом Міністерства інфраструктури України №306 від 11 липня 2014 року, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» і набув чинності 23 липня.

Наказ міністерства «Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 липня під № 832/25609.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України має намір створити спеціальну комісію з регулювання залізничних тарифів у рамках реформування "Укрзалізниці".

Уряд 25 червня ухвалив рішення перетворити Державну адміністрацію залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року.

Раніше Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") заявляла про плани влітку 2014 року підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом територією України на 12,5%, а також підвищити вартість проїзду у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення в два етапи - на 10% в липні і жовтні поточного року в усіх категоріях пасажирських вагонів, крім СВ і поїздів категорії "Інтерсіті+".

Довідка УНІАН. Вартість проїзду українськими залізницями є найнижчою серед країн СНД. Зокрема, вартість проїзду у внутрішньому сполученні в плацкартних вагонах Російських залізниць в 4,5-5,36 разу перевищує чинний в Україні тариф, а в купейних вагонах - у 4,3 разу. Проїзд у плацкартних вагонах поїздів Казахстану дорожчий у 2,7-2,9 разу, а в купейних - в 2,25-2,42 разу.