"Укрзалізниця" скоротила маршрут курсування поїзда Маріуполь - Барановичі

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») скоротила маршрут курсування міжнародного поїзду №384/383 сполученням Маріуполь – Барановичі (Білорусь) за ініціативою Білоруської залізниці, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, раніше кінцевим пунктом призначення поїзду був Маріуполь, а з 22 липня він прямує лише до Харкова.

«За ініціативою Білоруської залізниці змінено маршрут проходження пасажирського поїзду №384/383 Маріуполь - Барановичі. Так, у період з 22 липня по 10 серпня курсування поїзду №384/383 Маріуполь - Барановичі буде обмежено лише до Харкова», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, із Харкова у напрямі Барановичів поїзд курсуватиме парними числами з 24 липня по 12 серпня.

Згідно з графіком руху, поїзд №384/383 вирушає зі станції Барановичі-Поліські о 22:17 і прибуває на станцію Харків-Пасажирський наступного дня о 19:13. У зворотному напрямі поїзд відправляється о 3:12 і прибуває до Барановичів наступного дня в 00:15.

У прес-службі відзначили, що фахівці «Укрзалізниці» організували зручну пересадку пасажирів поїзду №384 Маріуполь - Барановичі.

Зокрема, в період з 24 липня по 13 серпня «Укрзалізниця» забезпечить пересадку пасажирів на поїзд № 322 сполученням Маріуполь - Харків, який відправляється з Маріуполя о 18:38 і прибуває до Харкова о 4:43, з подальшою пересадкою на поїзд №100 за маршрутом Сімферополь - Мінськ, який прибуває до Харкова о 5:21 і вирушає з міста о 5:44.

«Укрзалізниця також інформує пасажирів, що Білоруська залізниця скасовує курсування поїзду №384/383 Маріуполь - Барановичі з Барановичів із 12 серпня, а з Маріуполя - з 14 серпня 2014 року. Пасажири, які відмовляться від поїздки, можуть повернути повну вартість проїзних документів відповідно до чинного порядку», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Донецька залізниця змінила маршрут курсування низки міжнародних пасажирських поїздів, що курсують зі східного регіону України.

Три поїзди Білоруської залізниці з 10 липня здійснюють рейси через територію Російської Федерації в обхід України, зокрема, це поїзди №46 Мінськ-Мінеральні Води, №302 Мінськ-Адлер і №390 Мінськ-Анапа.