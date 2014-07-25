Терористи підірвали автомобільний міст у Донецькій області
10:37, 25 липня 2014Транспорт/Звя'зок
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На автомобільній дорозі державного значення Єнакієве-Шахтарськ-Амвросіївка
Терористи підірвали автомобільний міст у Донецькій області / Донецька ОДА
Російські терористи 24 липня підірвали міст на автомобільній дорозі державного значення Єнакієве-Шахтарськ-Амвросіївка Донецької області.
Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.
За даними прес-служби, через бойові дії автодорожні служби не мають доступу до ушкодженої мосту.
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Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області зруйнованими залишилися 10 мостів, а в Луганській - 8. Крім того, необхідно відновити 792 тис. км пошкодженого асфальтобетонного покриття.
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