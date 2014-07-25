"Укрзалізниця" безкоштовно вивезла із зони АТО понад 2 тис. осіб

Залізниці України вивезли понад 2 тис. осіб із зони проведення українськими силовиками антитерористичної операції (АТО) проти російських бойовиків на сході країни, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«В оперативному режимі, за замовленнями регіональних координаційних штабів Державної служби надзвичайних ситуацій України, що діють у містах Сватове, Красноармійськ, Волноваха та Барвінкове, залізничники вивезли безкоштовно вже понад 2000 осіб», - зазначається в повідомленні.

Зокрема, «Укрзалізниці» вдалося вивезти зі Сватового – 1129 осіб, із Луганська і Волновахи - 412 осіб і з Красноармійська - 133 особи.

Також для матерів із дітьми зі східного регіону «Укрзалізниця» організувала безкоштовне розміщення в кімнатах матері та дитини, залах очікування і в кімнатах відпочинку на вокзалах і станціях, якими скористалися вже 2,2 тис. вимушених переселенців.

Також повідомляється, що 24 липня з Ясинуватої (Донецька область) до Одеси залізничним транспортом прибули 105 дітей. Загалом, із 22 по 24 липня до таборів літнього відпочинку на південному курорті із Донецької області було вивезено три групи – 315 дітей.

«Із початку липня в ході формування груп пасажирів, які бажали виїхати, призначалися додаткові поїзди та безпересадкові вагони в різні куточки України: Київ, Харків, Херсон, Миколаїв, Львів, Ужгород, Бердянськ, Запоріжжя, Полтаву, Хмельницький, Одесу, Житомир, Луцьк і Вінницю», - підкреслює прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, перевезення пасажирів на безкоштовній основі здійснюються в плацкартних вагонах відповідно до замовлень регіональних координаційних штабів, що діють у містах Сватове, Красноармійськ, Волноваха та Барвінкове.

Із 7 по 22 липня «Укрзалізниця» вивезла із зони АТО понад 1150 осіб.

«Укрзалізниця» з 9 по 21 липня 2014 року перевезла майже 6 тис. вимушених переселенців із населених пунктів Донецької та Луганської областей до одного зі звільнених від російських бойовиків силами АТО східних міст – Слов'янська.

Із квітня на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів низку міст у Донецькій та Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.