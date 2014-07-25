На Донеччині обстріляли перегін Оленівка - Рутченкове. Рух поїздів зупинено

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») тимчасово призупинила рух поїздів на перегоні Оленівка - Рутченкове Донецької залізниці через пошкодження контактної мережі в результаті артилерійського обстрілу російськими терористами даної ділянки колії, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, 24 липня о 00:30 через артобстріл перегону Оленівка - Рутченкове було зупинено рух поїздів з Донецька в напрямку Маріуполя та Сімферополя. За даними прес-служби, було затримано більш ніж на дві години пасажирські поїзди №342 сполученням Сімферополь - Луганськ, №6117 за маршрутом Ясинувата - Маріуполь та ще 15 вантажних поїздів.

«Зараз тривають ремонтні роботи з відновлення енергопостачання», - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, 24 липня у зв'язку з загрозою бойових дій і на вимогу озброєних осіб були евакуйовані працівники станції Дебальцеве - Сортувальна. Потяги були призупинені на підходах до станції. Залізничникам вдалося відновити рух поїздів з 22:00.

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Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн грн.

У результаті бойових дій на сході країни у травні-липні поточного року на Донецькій, Придніпровській та Південній залізницях пошкоджено понад 130 об'єктів залізничної інфраструктури. Зокрема, 13 штучних споруд - мостів і шляхопроводів; 56 об'єктів колійної інфраструктури; будівлі 8 вокзалів і станцій, у тому числі приміщення лікарні станції Красний Лиман; 53 пристрої електрифікації та електропостачання; 30 км контактної мережі і ряд інших пошкоджень.

У травні-липні спеціалізовані підрозділи залізниць України відновили 43 із 56 об'єктів колійної інфраструктури, пошкоджених під час бойових дій на сході України.