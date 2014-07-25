Терористи підірвали два мости у Стаханові
13:12, 25 липня 2014Транспорт/Звя'зок
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Терористи підірвали два мости у Стаханові Луганської області.
У Стаханові підірвали два мости / Фото sgs.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Терористи продовжують захоплювати цивільні об’єкти та промислові підприємства, а також руйнувати інфраструктуру», - зазначив він.
«Вчора російські диверсанти підірвали два мости у Стаханові Луганської області», - сказав Лисенко.
Читайте такожТерористи підірвали автомобільний міст у Донецькій областіТакож, за його словами, в Донецьку бойовики захопили кілька приватних підприємств, взявши в заручники їхніх співробітників, а також захопили автобазу будівельно-монтажного експлуатаційного управління № 7 Донецької залізниці.
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