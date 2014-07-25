«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Луганська до Києва

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила низку додаткових поїздів, що сполучають столицю України з Луганськом і Кременчуком, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, на 25 липня «Укрзалізниця» призначила поїзд № 286 за маршрутом Луганськ – Київ, який відправиться з Луганська о 18:06 і прибуде на станцію призначення об 11:08, а також поїзд № 574, який відправиться з Луганська о 21:24 і прибуде до столиці о 13:29.

Крім того, відомство призначило додатковий поїзд № 534/564 сполученням Київ – Луганськ – Київ, який відправлятиметься зі столиці 26 і 28 липня о 19:20, а з Луганська 25, 27, 29 липня о 17:30.

Також призначено поїзд № 564/563 повідомленням Луганськ – Київ – Ясинувата, який відправлятиметься з Луганська 26 і 28 липня о 17:30, а з Києва 25, 27, 29 липня о 17:30.

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Також повідомляється, що «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд № 214, що сполучає столицю з Кременчуком. Цей поїзд відправлятиметься з Кременчука з 31 липня по 31 серпня щочетверга і щонеділі о 23:24 і прибуватиме до столиці л 05:05, а з Києва - з 1 серпня по 1 вересня щоп'ятниці і понеділка о 23:50 і прибуватиме до Кременчука о 05:59.

«За ситуації, коли через бойові дії автотранспорт у Луганській області працює з перебоями, залізниця залишається стабільним перевізником для жителів цього регіону. Так, на сьогодні з Луганська і назад курсують понад 10 пасажирських поїздів», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» безоплатно вивезла із зони АТО понад 2 тисячі чоловік.

З 22 липня «Укрзалізниця» відновила курсування денного швидкісного поїзда категорії «Інтерсіті+» виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem з Києва у напрямку звільнених від російських терористів міст на сході України – до Слов'янська, Краматорська і Дружківки.