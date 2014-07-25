Україні потрібно 30-40 млрд гривень, аби повністю відремонтувати дороги

Державному агентству автомобільних доріг України («Укравтодор») необхідно фінансування в обсязі 30-40 млрд гривень протягом 15 років, аби привести автомобільні дороги в Україні до належного експлуатаційного стану, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на голову "Укравтодору" Сергія Підгайного.

У повідомленні сказано, що більшість українських доріг побудовано близько 30-40 років тому за технічними вимогами того часу та розрахунку тодішніх навантажень. Зростання кількості автотранспорту та його вантажопідйомності створили необхідність використання інших технологій і матеріалів, що значно збільшує міцність і несучу здатність доріг.

«Після передачі автомобільних доріг місцевого значення в управління обласних рад, а в перспективі - на базовий рівень, як це передбачено реформою галузі, в сферу управління «Укравтодору» увійдуть 35 тис. км автомобільних доріг загального користування державного значення, які є основними транспортними коридорами для перевізників, а отже, в першу чергу потребують оновлення», - цитує прес-служба Сергія Підгайного.

За його словами, отримати і спрямувати на дороги хоча б частину зазначених коштів дозволить створення захищеного Державного дорожнього фонду, а також залучення додаткових інвестицій, зокрема, посилення співробітництва з МФО і реалізація концесійних проектів.

Читайте такожВ «Укравтодорі» назвали першу дорогу, яку хочуть передати у концесію

У свою чергу, децентралізована модель дорожнього господарства дозволить територіальним громадам відновити дороги, що мають пріоритетне значення для їхніх населених пунктів, а ремонт і експлуатаційне утримання цих доріг додатково будуть фінансуватися у формі субвенцій з державного бюджету. Розподіл коштів між регіонами буде відбуватися за спеціальною методикою, в основі якої - розрахунки, що враховують протяжність, категорійність, кількість смуг руху та інтенсивність доріг місцевого значення.

Читайте такожРемонт доріг на сході України обійдеться в 1,8 млрд гривень

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у 2014 році має намір спрямувати на ремонт доріг 3 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне агентство автомобільних доріг України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра інфраструктури.

Мінінфраструктури призначило Сергія Підгайного головою «Укравтодору» 10 червня 2014 року.