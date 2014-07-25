«Украерорух» може втратити до 80% доходів через закриття неба над частиною України

Підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») в 2014 році може втратити 70-80% доходів порівняно з 2013 роком через закриття повітряного простору для польотів цивільних повітряних суден у південно-східному регіоні України і над Кримським півостровом.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Украероруху», тільки після падіння збитого російськими терористами малайзійського Boeing-777 і закриття неба для польотів цивільних повітряних суден у південно-східному регіоні України кількість польотів через Україну знизилося вдвічі.

За даними прес-служби, транзитні польоти через авіаційний простір України впали в 3,4 разу. Після аварії Boeing-777 "Украерорух" обслуговує в середньому 720 польотів на добу, з яких 85 - внутрішні, 315 - міжнародні, 320 - транзитні, в той час як до трагедії підприємство щодня обслуговувало в середньому близько 1500 польотів: 85 внутрішніх, 330 міжнародних та 1085 транзитних.

У повідомленні сказано, що виконання транзитних польотів через повітряний простір України поки що призупинили такі міжнародні авіакомпанії: Air France (Франція), Lufthansa (Німеччина), Aeroflot-russian airlines (Росія), Singapore airlines LTD (Сінгапур), Emirates (ОАЕ), Qatar airways (Катар), British airways plc (Великобританія).

Водночас, такі авіакомпанії як Transaero airlines (Росія), Turkish airlines (Туреччина), LOT Polish airlines (Польща), Belavia belarusian airlines (Білорусь) скоротили виконання транзитних польотів.

У прес-службі зазначили, що частина потоків повітряного руху транзитного змістилася на північ України, через повітряний простір Республіки Білорусь і РФ, а частина - на південь, використовуючи повітряний простір Румунії, Болгарії і Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, відсторонений глава державного підприємства обслуговування повітряного руху України («Украерорух») Юрій Чередниченко в інтерв'ю УНІАН розповів, що через анексіюРосією Криму і заборони українською авіавладою польотів над півостровом, Україна втратила близько 40% польотів у своєму повітряному просторі від загальної їх кількості.

Державна авіаційна служба України ("Державіаслужба") закрила авіаційний простір над сходом України після того, як 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками ймовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України «Украерорух» уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування у повітряному просторі України.