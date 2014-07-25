Київський залізничний вокзал і станція метро відновили роботу після "замінування"

Станція Київського метрополітену «Вокзальна», а також залізничний вокзал станції Київ-Пасажирський повністю відновили роботу після неправдивих повідомлень про мінування, повідомили УНІАН у прес-службі столичного метрополітену і Південно-західної залізниці.

«Було повідомлення про замінування станцію «Вокзальна», о 12:38 станцію було закрито, були викликані вибухотехніки, обстежували станцію, нічого не виявили, і о 13:42 станцію відкрили. Перед цим пасажири були евакуйовані, а потяги рухалися без зупинки», - уточнили у прес-службі столичного метрополітену.

Водночас у прес-службі Південно-західної залізниці також повідомили, що 25 липня було отримано неправдиве повідомлення про мінування київського залізничного вокзалу.

«Черговому по вокзалу о 12:25 надійшло повідомлення про мінування. О 13:55 вже запустили людей, затримок потягів на відправлення і прибуття не було, помилкове мінування, нічого не знайшли», - повідомили у прес-службі Південно-Західної магістралі.

Як повідомляв УНІАН, раніше до київської міліції надійшло шість анонімних повідомлень про мінування різних об'єктів в Києві, зокрема й будівлі «5 каналу».

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Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У веденні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

ПЗЗ посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської і Хмельницької областей.

Київський метрополітен має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких становить близько 69 км. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадковими вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену налічує 794 одиниці.