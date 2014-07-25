Вокзали залізничних станцій Никитівка та Горлівка закриті

Донецька залізниця з метою забезпечення безпеки своїх працівників закрила залізничні вокзали станцій Никітівка і Горлівка (Донецька обл.) для обслуговування пасажирів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«З метою забезпечення безпеки співробітників залізничні вокзали станцій Никітівка і Горлівка закриті для обслуговування пасажирів», - зазначається у повідомленні.

При цьому, всі поїзди приміського і далекого сполучення, що проходять через ці станції, прибувають, відправляються і роблять зупинки згідно із встановленим графіком руху.

У прес-службі уточнили, що пасажири можуть придбати проїзний документ через Інтернет, а також безпосередньо в поїзді у провідника за наявності вільних місць.

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Як повідомляв УНІАН, 24 липня у зв'язку із загрозою бойових дій і на вимогу озброєних осіб були евакуйовані працівники станції Дебальцеве – Сортувальна на Донбасі. Поїзди були зупинені на підходах до станції. Залізничникам вдалося відновити рух поїздів о 22:00.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово висаджували мости і ділянки колії, унаслідок чого Донецька залізниця скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово висаджували залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колії.

Збитки залізниць України від терористичних актів в зоні АТО становлять близько 300 млн грн.