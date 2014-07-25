Змінилися маршрути шести поїздів з Луганська до Києва, Харкова та Москви

Донецька залізниця (ДЗ) з 25 липня змінила маршрут руху шести потягів, що курсують з Луганська у напрямку Києва, Москви і Харкова, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, ДЗ змінила маршрут курсування потягів №19/20, №125/126, №564, №286 сполученням Луганськ-Київ, №11/12 за маршрутом Луганськ-Москва, №787 сполученням Луганськ-Харків.

«Змінений маршрут цих потягів пролягає через станції Дебальцеве, Ясинувата, Скотовата, Костянтинівка, Слов'янськ і Лозова», - уточнили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Донецька залізниця з метою забезпечення безпеки своїх працівників закрила залізничні вокзали станцій Микитівка і Горлівка для обслуговування пасажирів.

Читайте також"Укрзалізниця" безкоштовно вивезла із зони АТО понад 2 тис. осібПочинаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки залізниці, у результаті чого ДЗ скасувала низку потягів, а також змінила маршрути курсування. Зокрема, у Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підірвали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.

Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн грн.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).