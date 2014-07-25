Крюківський завод відремонтував свій швидкісний поїзд

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ, Кременчук, Полтавська обл.) завершив ремонт швидкісного електропоїзда ЕКр1, усунувши всі технічні неполадки, виявлені в системі електроживлення в ході експлуатації поїзда, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Сьогодні, 25 липня, електропоїзд ЕКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу після усунення всіх технічних несправностей переданий в експлуатацію Української залізничної швидкісної компанії (УЗШК). Незабаром цей поїзд буде задіяний для перевезення пасажирів. Комісія у складі фахівців УЗШК і заводу-виробника визнала поїзд безпечним і готовим до експлуатації», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в рамках гарантійних зобов'язань завод-виробник усунув усі несправності обладнання, що забезпечує функціонування систем освітлення, вентиляції, кондиціонування і санвузлів. Зокрема, замінено модуль живлення приладів споживання електропоїзда.

«Як зазначають в УШЗК, світова практика свідчить про те, що введення в експлуатацію нової техніки часто супроводжується виникненням певних технічних труднощів, при цьому частота їх виникнення і їх характеру залежать від рівня складності техніки», - наголосили у прес-службі.

Читайте такожЧас в дорозі швидкісного поїзда Київ - Одеса скоротиться майже на півгодиниЯк повідомляв УНІАН, 9 липня Крюківський вагонобудівний завод відкликав один електропоїзд в Української залізничної швидкісної компанії на період проведення заміни перетворювачів системи електроживлення, бо в ході експлуатації поїзда в них були виявлені неполадки.

Із 8 липня 2014 року перевезення пасажирів на маршруті Київ - Вінниця - Одеса, на якому був задіяний даний поїзд, тимчасово здійснювалися іншим електропоїздом категорії "Інтерсіті+" "Тарпан" №761/762 виробництва Крюківського вагонзаводу.

Раніше «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЕКр1 (клас «Інтерсіті+») за рахунок коштів «Ощадбанку» через лізингову компанію «Дельта лізинг». Вартість ЕКр1 удвічі менша, ніж ціна корейських електропоїздів Hyundai, і становить 200 млн грн з ПДВ.

Перший склад «Укрзалізниця» залучила на маршруті Київ - Одеса, який почав курсувати з 1 липня 2014 року, другий - на маршруті Київ - Львів, який почав курсувати з 24 червня.

Довідка УНІАН. Електропоїзд ЕКр1 - міжрегіональний швидкісний двосистемний електропоїзд, створений на Крюківському вагонобудівному заводі в Кременчуці (Полтавська обл.) у 2011-2012 роках. Поїзд складається з 7 причіпних і 2 головних моторних вагонів і має 609 сидячих місць. Експлуатаційна швидкість поїзда складає 160-200 км/год.

З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЕКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.