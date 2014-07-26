Відправлення пасажирських поїздів з Луганська скасовано

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці. "У зв'язку з нестабільною обстановкою на Донбасі сьогодні пасажирські поїзди з залізничного вокзалу Луганська відправлятися не будуть. Рух пасажирських поїздів у напрямку Луганська обмежений станцією Ясинувата", - сказано в повідомленні.

Читайте такожВокзали залізничних станцій Никитівка та Горлівка закриті

"Станом на 13.00 також змінено маршрути слідування в напрямку Донецька/Маріуполя. Усі пасажирські поїзди у напрямку Донецька/Маріуполя сьогодні будуть слідувати через станції Синельникове, Лозова, Слов'янськ та Ясинувата. З Донецька/Маріуполя - відповідно, через Ясинувату, Костянтинівку, Слов'янськ і Лозову", - зазначає Донецька залізниця.