Потяги з Луганська не курсують, як і раніше - «Укрзалізниця»

Рух усіх пасажирських поїздів до/із Луганська, як і раніше, не здійснюється у зв'язку з нестабільною обстановкою на Донбасі, де українські силовики продовжують проводити антитерористичну операцію проти російських бойовиків, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Читайте такожТерористи украли в "Укрзалізниці" 40 автомобілів

У прес-службі уточнили, що рух пасажирських поїздів у напрямі Луганська обмежений до станції Краматорськ.

При цьому «Укрзалізниця» відмінила поїзди №766 Дніпропетровськ - Донецьк №763 Донецьк - Дніпропетровськ №11/12 Луганськ - Москва №20/19 Луганськ - Київ №126/125 Луганськ - Київ.

В «Укрзалізниці» наголосили, що відправлення пасажирських поїздів з Луганська скасовано з 26 липня, а зі столиці України – з 27 липня.

За даними прес-служби, ряд потягів курсує в об'їзд за зміненим маршрутом. Зокрема, через ділянку Лозова - Слов'янськ замість Чаплине - Красноармійськ курсують поїзди №48/47 Севастополь - Донецьк - Севастополь №70/69 Львів - Маріуполь - Львів №134/133 Київ - Ясинувата - Київ №92/91 Одеса - Ясинувата - Одеса №84/83 Київ - Маріуполь - Київ №38/37 Київ - Донецьк - Київ №364/363 Умань - Ясинувата - Умань.

Крім того, обмежено маршрут проходження до станції Красноармійськ поїздів №764/763 і №766/765 Дніпропетровськ – Донецьк - Красноармійськ, а до станції Ясинувата – поїздів №134/133 Київ - Ясинувата №342/341 Сімферополь - Ясинувата - Сімферополь і №788/787 Харків - Луганськ.

Крім того, скасовано курсування безпересадкових вагонів Луганськ - Львів і групи вагонів Луганськ - Одеса.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Донецька залізниця відмінила відправлення пасажирських поїздів з Луганська у зв'язку з нестабільною обстановкою на Донбасі. Рух пасажирських поїздів у напрямку Луганська було обмежено до станції Ясинувата.

25 липня Донецька залізниця з метою забезпечення безпеки своїх працівників закрила залізничні вокзали станцій Микитівка і Горлівка для обслуговування пасажирів, а також змінила маршрут руху шести поїздів, які курсують з Луганська в напрямку Києва, Москви і Харкова.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово висаджували в повітря мости і ділянки доріг, через що ДЗ відміняла низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.

Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн грн.