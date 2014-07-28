Терористи у Горлівці підірвали автомобільний міст та колію залізничного перегону

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терористи продовжують руйнувати інфраструктуру», - зазначив він.

Читайте такожБойовики у Донецьку та Горлівці активно почали здійснювати розвідку«У Горлівці терористи підірвали колію 2-го кілометру залізничного перегону «Микитівка-Байрак», зруйнували автомобільний міст в напрямку села Микитівка. Там повалені елементи конструкції, які перешкоджають залізничному сполученню між станціями Микитівка – Горлівка, Микитівка – Байрак», - повідомив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сили АТО звільнили місто Дебальцеве в Донецькій області та взяли під контроль Савур-Могилу на кордоні Луганської, Донецької областей України та Ростовської області Росії.