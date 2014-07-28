«Укрзалізниця» розповіла подробиці останніх підривів мостів на Донбасі

27 липня російські терористи підірвали ще два залізничні двоколійні мости – на 1108 і на другому кілометрах перегону Микитівка - Вуглегірськ Донецької залізниці, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«27 липня на перегоні Микитівка - Вуглегірськ Донецької залізниці (на 1108 км і на 2 км) зруйновано два залізничні двоколійні мости. Вартість відновлювальних робіт уточнюється. Обстежувати мости через бойові дії зараз неможливо», - на8голошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, 26 липня бойовики підірвали стрілочне переведення і три контактні опори, внаслідок чого «Укрзалізниця» закрила рух потягів на перегоні Микитівка - Горлівка Донецької залізниці.

Крім того, на станції Микитівка озброєні сторонні особи зайшли в приміщення чергового по станції і повідомили про замінування стрілок. В результаті вибуху зруйновано дві колії станції Микитівка в районі мосту, пошкоджено парну колію перегону Байрак - Микитівка, також пошкоджено перегін Ясинувата - Авдіївка.

Через бойові дії було пошкоджено контактну мережу на станції Авдіївка. Рух потягів припинено.

«26 липня на станції Вуглегірськ Донецької магістралі невідомі сторонні особи примусили чергового по станції направити на переїзд локомотив і два вагони для перекриття руху. Доля локомотивної бригади поки що невідома», - наголосили в прес-службі.

27 липня у зв'язку з проведенням бойових дій пошкоджено контактну мережу перегону Дебальцеве-Сортувальна - Чорнухине, Дебальцеве - Комунарськ.

«З 26 по 28 липня було неодноразово евакуйовано черговий персонал станцій Горлівка, Микитівка, Пелагіївка, Постникове, Торез, Воскресенська, Мочалинський, Вуглегірськ, Булавін, Трудова і Байрак», - повідомили в «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Донецька залізниця скасувала відправлення пасажирських потягів з Луганська у зв'язку з нестабільною обстановкою на Донбасі. Рух пасажирських потягів у напрямі Луганська обмежено до станції Ясинувата.

25 липня Донецька залізниця з метою забезпечення безпеки своїх працівників закрила залізничні вокзали станцій Микитівка і Горлівка для обслуговування пасажирів, а також змінила маршрут руху шести потягів, що курсують з Луганська у напрямі Києва, Москви і Харкова.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки колій, внаслідок чого ДЗ скасовувала ряд потягів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, заміновували ділянки колій.

Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн. грн.