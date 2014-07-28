Українські авіакомпанії запропонують пасажирам нові рейси

Відповідне рішення Комісії з формування і реалізації державної політики з експлуатації повітряних ліній, до якої входять представники Мінінфраструктури і Державіаслужби, було затверджено наказом Міністерства інфраструктури від 25 липня 2014 р. №343, сказано в повідомленні.

Зокрема, лоукост-авіаперевізник «Візз Ейр Україна» одержав дозвіл на виконання рейсів з Києва до Будапешта (Угорщина). Нині ці рейси виконує Wizz Air Hungary (материнська компанія).

Авіакомпанія «Дніпроавіа» отримала право на здійснення польотів з Херсона до Москви (Росія), з Одеси до Батумі (Грузія), з Харкова до Варшави (Польща). Також авіакомпанія зможе виконувати польоти у внутрішньому сполученні - з Києва до Херсона, з Дніпропетровська до Одеси, і вже виконує рейси з Дніпропетровська до Львова.

Авіакомпанія «Ян Ейр» одержала дозвіл на міжнародні польоти з Одеси до Варни (Болгарія) і Бухареста (Румунія), а також з Києва до Кутаїсі (Грузія).

Авіакомпанія «Аеро-чартер» отримала право на здійснення вантажних перевезень в міжнародному сполученні - між Києвом і Ліхтенштейном.

Дочірня структура турецької авіакомпанії Atlasjet - «Атласджет Україна» на доповнення до прав на експлуатацію 11 повітряних ліній, наданих на попередньому засіданні комісії, отримала право використання 15 ліній. Компанія зможе виконувати міжнародні регулярні рейси з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Вінниці і Херсона до Стамбула (Туреччина), з Одеси й Вінниці до Тель-Авіва (Ізраїль), з Києва до Тбілісі (Грузія) та інші.

Компанія «Авіалінії Харкова» на далекомагістральному літаку Boeing-767 виконуватиме рейси на лінії Київ-Пхукет (Таїланд). Також комісія обмежила права авіакомпанії на лінії Одеса - Стамбул (Туреччина) із 7 до 1 рейсу на тиждень, на лініях Київ - Стамбул і Харків - Стамбул із 7 до 3 рейсів на тиждень. «Авіалінії Харкова» отримали права на польоти на цих маршрутах 20 вересня минулого року, але так і не почали виконання рейсів.

Як повідомила прес-служба, засідання Комісії з формування і реалізації державної політики з експлуатації повітряних ліній відбулося 3 липня. Голова комісії - заступник міністра інфраструктури України Петро Пінкас.

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Як повідомляв УНІАН, кожен авіаперевізник формує програму польотів відповідно до графіка відкриття і виконання рейсів з урахуванням НОТАМ (англ. NOTAM — оперативно поширювана інформація про зміни в правилах проведення і забезпечення польотів й аеронавігаційної інформації) Державіаслужби. На сьогодні авіакомпанії не можуть здійснювати польоти над тимчасово окупованим півостровом Крим і частиною сходу України.

Пасажиропотік через українські аеропорти за підсумками 2013 року збільшився на 7,3% порівняно з 2012 роком - до 15,133 млн. пасажирів.