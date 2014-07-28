Пасажирам роз'яснили порядок повернення квитків на скасовані потяги з Луганська

Донецька залізниця (ДЗ) роз'яснила пасажирам порядок повернення проїзних документів у зв'язку зі скасуванням поїздів, що курсують з/до Луганська, через бойові дії на Донбасі, повідомили УНІАН у прес-службі дорогі.

Зокрема, пасажири, які заздалегідь придбали квитки на поїзди з відправленням із Луганська, можуть здійснити посадку на будь-якій станції, через яку проходить змінений маршрут поїзду, або здати проїзні документи.

У прес-службі уточнили, що при поверненні квитків на скасовані поїзди дальнього проходження або на поїзди, що курсують за зміненим маршрутом і не проходять станції, до яких були придбані квитки, пасажирам буде повернуто кошти за придбані квитки в повному обсягу.

«Повернення проїзних документів на луганські поїзди зі 100% поверненням коштів можливе тільки в день відправлення поїзду. За наявності на той момент технічної можливості поїзд буде відправлено згідно з графіком, інакше пасажиру буде оформлено повернення повної вартості проїзного документа», - відзначають у прес-службі.

Також повідомляється, що за відсутності в касах готівки на проїзному документі ставиться позначка про повернення. Далі пасажиру необхідно написати претензійний лист на адресу пасажирської служби Донецької залізниці, до якого додати оригінал проїзного документа з позначкою, зазначивши повністю прізвище, ім'я і по батькові, адресу і свої паспортні дані, після чого кошти буде повернуто за допомогою грошового переказу.

Водночас частина пасажирів, які з об'єктивних причин не доїхали до станції призначення або зробили посадку на іншій станції, мають право одержати відшкодування невикористаної частини вартості проїзного документа. Для цього необхідно звернутися до залізничної каси станції висадки /посадки, де на квитку буде поставлена спеціальна позначка, а також написати претензійний лист.

Повернення посадкових документів, оформлених через інтернет, та електронних проїзних документів здійснюється лише в квиткових касах.

«У нинішній ситуації при плануванні поїздки залізничним транспортом пасажирам слід звертатися за уточненням інформації до залізничних кас і довідкових служб вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях, де по гучному зв'язку здійснюється регулярне інформування про всі зміни в графіку руху поїздів», - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Донецька залізниця скасувала відправлення пасажирських поїздів із Луганська у зв'язку з нестабільною обстановкою на Донбасі, а з 27 липня – з Києва. Рух пасажирських поїздів у напрямі Луганська обмежено до станції Ясинувата.

25 липня Донецька залізниця з метою забезпечення безпеки своїх працівників закрила залізничні вокзали станцій Микитівка і Горлівка для обслуговування пасажирів, а також змінила маршрут руху шести поїздів, що курсують з Луганська у напрямі Києва, Москви і Харкова.

Починаючи з другої половини травня на Донецькій залізниці бойовики неодноразово висаджували в повітря мости і ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово висаджували в повітря залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн грн.