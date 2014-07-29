Через бойові дії постраждали дві співробітниці Донецької залізниці

На Донецькій залізниці (ДЗ) внаслідок бойових дій на сході України постраждали дві співробітниці залізниці, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«На сході України залізничники продовжують виконувати свої професійні обов'язки в небезпечних умовах. За останню добу на Донецькій залізниці під час обстрілу пошкоджена контактна мережа і травмовано дві співробітниці», - сказано в повідомленні.

Зокрема, вночі 28 липня через потрапляння уламків снаряду в контактну мережу обірвалися дроти на 1126 км перегону Ясинувата - Донецьк, що унеможливило рух поїздів між цими станціями з 22:00.

Крім того, 28 липня близько 21:00 снаряд потрапив в будівлю Ясинуватського центру професійного технічного розвитку персоналу. Зокрема, від обстрілу постраждав не тільки будинок, але й 11 осіб, четверо з яких загинули. Серед семи травмованих - дві залізничниці.

Також повідомляється, що 29 липня близько першої години ночі в результаті обстрілу пошкоджені пристрої контактної мережі на 1159 км перегону Оленівка - Частка,через що в напрямку цих станцій було припинено рух поїздів.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Донецька залізниця скасувала відправлення пасажирських поїздів з Луганська у зв'язку з нестабільною ситуацією на Донбасі, а з 27 липня - з Києва. Рух пасажирських поїздів у напрямку Луганська обмежена до станції Ясинувата.

25 липня Донецька залізниця в цілях забезпечення безпеки своїх працівників закрила залізничні вокзали станцій Микитівка та Горлівка для обслуговування пасажирів, а також змінила маршрут руху шести потягів, що курсують з Луганська у напрямку Києва, Москви та Харкова.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн грн.