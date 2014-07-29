Через бойові дії постраждали дві співробітниці Донецької залізниці
26 липня Донецька залізниця скасувала відправлення пасажирських поїздів із Луганська
На Донецькій залізниці (ДЗ) внаслідок бойових дій на сході України постраждали дві співробітниці залізниці, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).
«На сході України залізничники продовжують виконувати свої професійні обов'язки в небезпечних умовах. За останню добу на Донецькій залізниці під час обстрілу пошкоджена контактна мережа і травмовано дві співробітниці», - сказано в повідомленні.
Зокрема, вночі 28 липня через потрапляння уламків снаряду в контактну мережу обірвалися дроти на 1126 км перегону Ясинувата - Донецьк, що унеможливило рух поїздів між цими станціями з 22:00.
Крім того, 28 липня близько 21:00 снаряд потрапив в будівлю Ясинуватського центру професійного технічного розвитку персоналу. Зокрема, від обстрілу постраждав не тільки будинок, але й 11 осіб, четверо з яких загинули. Серед семи травмованих - дві залізничниці.
Також повідомляється, що 29 липня близько першої години ночі в результаті обстрілу пошкоджені пристрої контактної мережі на 1159 км перегону Оленівка - Частка,через що в напрямку цих станцій було припинено рух поїздів.
Як повідомляв УНІАН, 26 липня Донецька залізниця скасувала відправлення пасажирських поїздів з Луганська у зв'язку з нестабільною ситуацією на Донбасі, а з 27 липня - з Києва. Рух пасажирських поїздів у напрямку Луганська обмежена до станції Ясинувата.
25 липня Донецька залізниця в цілях забезпечення безпеки своїх працівників закрила залізничні вокзали станцій Микитівка та Горлівка для обслуговування пасажирів, а також змінила маршрут руху шести потягів, що курсують з Луганська у напрямку Києва, Москви та Харкова.
Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.
Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн грн.