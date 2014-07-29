На Донеччині бойовики підірвали залізничні колії та пішохідний міст

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терористи продовжують руйнувати інфраструктуру. У Донецькій області бойовики підірвали залізничні колії на 41 км перегону Позникове – Торез, а також пішохідний міст під Харцизьком», - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, станом на сьогоднішній ранок ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Бойовики готуються до оборони Первомайська, Алчевська та Стаханова. Найбільш жорсткі контратаки бойовиків зафіксовані в районі Савур-Могили, відбитою раніше українськими силовиками.