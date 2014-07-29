На Донеччині бойовики підірвали залізничні колії та пішохідний міст
13:20, 29 липня 2014Транспорт/Звя'зок
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У Донецькій області бойовики підірвали залізничні колії на 41 кілометрі перегону Позникове-Торез та пішохідний міст біля Харцизька.
Терористи підірвали залізничні колії та міст / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Терористи продовжують руйнувати інфраструктуру. У Донецькій області бойовики підірвали залізничні колії на 41 км перегону Позникове – Торез, а також пішохідний міст під Харцизьком», - підкреслив він.
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Як повідомляв УНІАН, станом на сьогоднішній ранок ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Бойовики готуються до оборони Первомайська, Алчевська та Стаханова. Найбільш жорсткі контратаки бойовиків зафіксовані в районі Савур-Могили, відбитою раніше українськими силовиками.
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