На Одеській залізниці працюватимуть групи для виявлення сепаратистів

Як повідомили УНІАН у Секторі зв'язків із громадськістю Управління МВС на Одеській залізниці, головна мета створення фільтраційних груп - виявлення серед пасажирів, що прибувають із зони проведення антитерористичної операції, громадян, причетних до скоєння кримінальних злочинів.

Як пояснили в СЗГ, йдеться про осіб, які намагаються уникнути відповідальності за скоєне або продовжують свою протиправну діяльність.

Члени фільтраційних груп також повинні виявляти й вилучати з незаконного обороту зброю, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої.

До складу груп входять співробітники всіх підрозділів управління та лінійних відділів.

«Фільтраційні центри створено на станціях Одеса-Головна, Роздільна, Миколаїв, Херсон, ім. Тараса Шевченка та Знам‘янка. Вони займаються відпрацюванням залізничних вокзалів, станцій, платформ та інших об'єктів залізниці, пасажирських, приміських, вантажних поїздів і багажних вагонів. Особливо складів, що слідують зі східних регіонів країни та анексованого Криму, а також з інших держав», - повідомили в секторі.

Також в управлінні зазначили, що у зв'язку із ситуацією, що склалася, посилено патрульні наряди, особливо, з відпрацювання вокзалів, станцій і стратегічних об'єктів, що діють на території обслуговування Одеської дороги, зокрема із залученням кінологів зі службовими собаками.

«Посилено слідчо-оперативні групи, забезпечується постійне несення служби особовим складом на прикордонних блокпостах, розташованих на станціях Вадим і Кучургани. Так, у складі фільтраційних груп протягом доби на території обслуговування працює близько 50 співробітників», - зазначили в секторі.

З метою відстеження можливих переміщень певної категорії осіб залізничним транспортом організовано роботу з обміну відповідною інформацією з територіальними відділами міліції, прикордонною та пенітенціарною службами, СБУ, іншими правоохоронними органами України.

На даний момент робота фільтраційних груп проходить у посиленому режимі.

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Довідка УНІАН. ОЗ проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей.