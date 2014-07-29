"Укрзалізниця" ввела електронні квитки ще на 9 пар поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») розширила сферу дії електронних квитків ще на 9 пар поїздів внутрішнього сполучення, збільшивши таким чином їх загальне число до 91 пари, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Укрзалізниця" впровадила електронні квитки на 91 пару пасажирських поїздів. Це усі цілорічні поїзди внутрішнього дальнього сполучення. Поїздів, на які діє електронний квиток, стало майже на 10 пар більше", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, пасажирам із електронними квитками не потрібно звертатися до каси, вони можуть із самостійно роздрукованими квитками вирушати прямо на посадку.

За даними прес-служби, з моменту введення цієї послуги 5 лютого 2013 року залізниці країни реалізували 1,8 млн електронних квитків.

Також повідомляється, що всі електронні квитки мають статус розрахункового документа – фіскального чека, що дозволяє використовувати їх як звітність про відрядження.

Як повідомляв УНІАН, раніше електронний квиток діяв на 82 поїзди внутрішнього сполучення, зокрема на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+".

Системою бронювання й продажу квитків на поїзди через інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від загальної їх кількості.

Довідка УНІАН. Електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниціи". Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів із листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

На інші поїзди, окрім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, який необхідно обміняти на квиток у будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за одну годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.