На Hyundai за маршрутом Київ - Дружківка вже продали понад 2,2 тис. квитків

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") починаючи з 22 липня реалізувала 2286 квитків на швидкісний поїзд №712/711 категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem за маршрутом Київ – Дружківка - Київ, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Послугами поїзда «Інтерсіті+» № 712/711 сполученням Київ - Дружківка - Київ, що курсує з 22 липня цього року, вже скористалися 2286 пасажирів», - зазначається у повідомленні.

Зокрема, 1438 пасажирів було перевезено зі столиці у донецькому напрямі, а 848 пасажирів - у напрямі Києва.

«Українська залізнична швидкісна компанія і надалі забезпечуватиме повернення жителів сходу України до звільнених населених пунктів», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, з 22 липня «Укрзалізниця» відновила курсування денного швидкісного поїзда Нyundai з Києва у напрямі звільнених від російських терористів міст на сході України – до Слов'янська, Краматорська і Дружківки. Зокрема, поїзд курсує із зупинками на станціях Київ-пасажирський, Дарниця, Миргород, Полтава-південнна, Лозова, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка. Це дозволило відомству частково відновити маршрут, оскільки раніше цей поїзд курсував до Донецька.

«Укрзалізниця» з 9 по 21 липня 2014 року перевезла майже 6 тисяч вимушених переселенців із населених пунктів Донецької і Луганської областей до одного із звільнених від російських бойовиків силами АТО східних міст – Слов'янська.

З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня у регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів низку міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.