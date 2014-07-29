«Укрзалізниця» й надалі безкоштовно перевозитиме населення із зони АТО

Рада Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") 29 липня одностайно ухвалила рішення про подальше надання добродійної допомоги – забезпечення безкоштовних перевезень громадян, які переміщаються з тимчасово окупованої території і зони проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» здійснює безкоштовні перевезення пасажирів на звернення Міжвідомчого координаційного штабу з питань, пов'язаних з соціальним забезпеченням громадян.

У прес-службі відзначили, що "Укрзалізниця", як національний залізничний перевізник, неодноразово виділяла місця у плацкартних вагонах і безкоштовно надавала постільну білизну людям, які виїжджали зі східного регіону через бойові дії. Зокрема, з регіональних транзитних пунктів Державної служби з надзвичайних ситуацій України, що діють у містах Сватове, Красноармійськ, Барвінкове і Волноваха, вже перевезено понад 1800 осіб.

Крім того, на звернення громадського об'єднання "Допомога армії" на безвідплатній основі залізничники надали багажний вагон для перевезення медикаментів і провізії для учасників АТО за маршрутом Львів – Харків – Куп’янськ.

Крім того, на звернення медичної служби Штабу національного спротиву і реабілітаційного відділення госпіталю Майдану «Укрзалізниця» надавала місця у плацкартних вагонах і постільну білизну пораненим і постраждалим під час мирних акцій протесту на Майдані Незалежності у Києві, здійснивши перевезення більш як 660 учасників протесту.

«Укрзалізниця» усвідомлює важливість соціальних перевезень і постійно надає добродійну допомогу тим, хто найбільше її потребує», - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, протягом липня "Укрзалізниця" призначала додаткові потяги і включала безпересадочні вагони для перевезення пасажирів зі сходу України, а також безкоштовно перевозила великі групи дітей та інвалідів.

З квітня на території Луганської і Донецької областей діють озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня у регіоні розпочалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів низку міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.