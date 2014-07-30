Між Києвом і Тернополем запустять швидкісний поїзд

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір з 22 серпня поточного року запустити потяг з локомотивною тягою №747/748 категорії "Інтерсіті" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу за маршрутом Київ – Тернопіль, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, потяг №747/748 відправлятиметься з 22 серпня з станції Київ-Пасажирський о 06:14, із зупинками у Вінниці о 8:41 і в Хмельницькому о 10:24, і прибуватиме до Тернополя о 12:01.

Відстань між кінцевими станціями (482 км) потяг долатиме за 5 годин і 47 хвилин.

У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о15:14, зупинятиметься в Хмельницькому о 16:51 і у Вінниці о 18:31, і прибуватиме до столиці о 20:51.

«Квитки на цей швидкісний потяг вже доступні на порталі бронювання квитків http://booking.uz.gov.ua/ та в усіх залізничних касах», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропотяги ЕКр1 (клас «Інтерсіті+») за рахунок коштів «Ощадбанку» через лізингову компанію «Дельта лізинг». Вартість ЕКр1 вдвічі менша, ніж ціна корейських електропотягів Hyundai, і становить 200 млн. грн з ПДВ.

Перший потяг «Укрзалізниця» задіяла на маршруті Київ – Одеса, який почав курсувати з 1 липня 2014 року, други й – на маршруті Київ – Львів, який почав курсувати з 24 червня.

Довідка УНІАН. Оператором швидкісних потягів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЕКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Крюківській вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів, - пасажирських і вантажних.