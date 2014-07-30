«Укрзалізниця» змінила маршрут поїздів до Донецька та Маріуполя

Донецька залізниця (ДЗ) з 30 липня через небезпечну ситуацію в регіоні змінила маршрути пасажирських поїздів, які курсують до станції Донецьк і Маріуполь і назад, повідомили УНІАН у прес-службі дороги.

За даними прес-служби, новий маршрут поїздів проходить через ділянку Ясинувата-Костянтинівка-Слов’янськ-Лозова.

Зокрема, пасажирські поїзди далекого сполучення №84 Маріуполь-Київ і №78 Маріуполь-Москва, наступні від станції Маріуполь, роблять додаткові зупинки на станціях Мандрикіно і Рутченкове, які розташовані поблизу Донецька.

"Якщо дістатися до вокзалу Донецька неможливо, пасажири з квитками від станції Донецьк можуть здійснювати посадку на вказаних станціях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, скасовано поїзди №364/363 Умань-Ясинувата і №321/322 Харків-Маріуполь.

Приміські поїзди курсують у Донецькій області на ділянках Маріуполь-Волноваха-Донецьк-Ясинувата, Авдіївка-Красноармійськ-Чаплине, Ясинувата-Костянтинівка-Слов’янськ-Красний Лиман, а в Луганській області на ділянках Родакове-Луганськ, Сентянівка-Родакове, Комунарськ-Родакове, сказано в повідомленні.

"Донецька залізниця звертає увагу пасажирів на те, що в нинішній ситуації при плануванні поїздки залізничним транспортом пасажирам слід звертатися за уточнюючою інформацією в залізничні каси і довідкові служби вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях, де по гучному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни в графіку руху поїздів", - повідомила прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, ДЗ з 25 липня змінила маршрут руху курсування поїздів №19/20, №125/126, №564, №286 сполученням Луганськ-Київ №11/12 за маршрутом Луганськ-Москва №787 сполученням Луганськ-Харків.

Донецька залізниця 25 липня з метою забезпечення безпеки своїх працівників закрила залізничні вокзали станцій Микитівка і Горлівка для обслуговування пасажирів.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово висаджували в повітря мости і ділянки доріг, внаслідок чого ДЗ відміняла ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.

Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн. грн.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тисяч км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

Рух усіх пасажирських поїздів до/з Луганська, як і раніше, не здійснюється у зв'язку з нестабільною обстановкою в Донбасі, де українські силовики продовжують проводити антитерористичну операцію проти російських бойовиків.