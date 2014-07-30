За добу через терористів пошкоджено чотири об'єкти Донецької залізниці

Донецька залізниця (ДЗ) за добу 29 липня зафіксувала пошкодження чотирьох об'єктів залізничної інфраструктури на перегонах Донецьк-Донецьк-Північний, Донецьк-Північний-Ясинувата, Постникове-Торез і на станції Торез унаслідок військових дій між українською армією і терористами.

Як повідомила прес-служба дороги, розміри пошкоджень і вартість завданої шкоди поки встановити неможливо.

Зокрема, на перегоні Донецьк-Донецьк-Північний під час артобстрілу були обірвані дроти контактної мережі на парному шляху, а на непарному шляху на 1131 км перегону від вибуху снаряда пошкоджена залізнична колія.

Крім того, на перегоні Кондрашевська-Вільхове колійники виявили підрив шляху – від влучення снаряда утворилася воронка діаметром 1 метр. Рух поїздів на перегоні не здійснюється.

Також під час артобстрілу було пошкоджено будівлю чергового залізничного переїзду на 13 км перегону Мануїлівка-Депрерадовка. За даними прес-служби, черговий не постраждав.

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Як повідомляв УНІАН, починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово висаджували в повітря мости і ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово висаджували в повітря залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн. грн.