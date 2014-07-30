Батальйон "Луганськ" не дав терористам підірвати міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком

Про це повідомляється на сторінці батальйону в Facebook.

Зокрема, зазначається, що під час оперативного завдання передова група батальйону затримала диверсійну групу терористов, які мали намір підірвати міст між Лисичанському і Сєвєродонецьком.

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Також уточнюється, що міст розташований біля заводу "Пролетарій". Після бою з групою терористів було вилучено 60 кілограмів пластиду, пристрій для підриву, фугас протитанковий і 1 кілограм тротилу з детонаторами. Бойовиків було затримано.