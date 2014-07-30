До двох із трьох залізничних ВНЗ подали документи понад 10 тис. абітурієнтів
У два з трьох українських вищих навчальних закладів залізничного профілю в 2014 році подали документи для вступу більше 10 тис. абітурієнтів, повідомила УНІАН прес-служба Держадміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").
Зокрема, до Державного економіко-технологічний університет транспорту (ДЕТУТ) подано близько 4 тис. заяв на 2800 місць, а до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту абітурієнти подали 6464 заяв на 1730 місць.
Вступна кампанія триває місяць і кінцевою датою подання документів було 19 липня, але через великий потік бажаючих вчитися керівництво ДЕТУТ продовжило прийом документів до 1 серпня з можливістю продовження цього терміну до 18 серпня, йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, прийом до ДЕТУТ здійснюється за дев'ятьма спеціальностями, найпопулярнішою з яких є «Транспортні технології», на яку подали документи понад 250 абітурієнтів.
Крім того, затребувані спеціальності «Рухомий склад залізниць», «Залізничні споруди та колійне господарство», «Менеджмент», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та «Економіка підприємства».
Разом з тим, на довузівську підготовку щорічно набирається майже 200 слухачів. Усі бажаючі можуть поступити на військову кафедру, яка діє при університеті.
Університет готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Загальний ліцензований обсяг за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями і напрямами становить 2 778 місць (з них 508 - бюджетні), сказано в повідомленні.
Як повідомила прес-служба, при відборі та працевлаштування випускників вишів на підприємствах залізничного транспорту використовується система багатопрофільного професійного тестування, яка дозволяє без впливу людського фактору дати характеристику майбутньому працівникові в частині рівня знань за різними напрямками: професійна спрямованість, охорона праці, безпека руху тощо. Для кожного молодого спеціаліста складається індивідуальна програма стажування і закріплюється наставник, що дозволяє полегшити адаптацію випускників у колективах.
Як повідомляв УНІАН, у 2013 році до залізничних ВНЗ за держзамовленням вступили понад 3,4 тис. студентів
Довідка УНІАН. Основними постачальниками фахівців із вищою освітою для залізничної галузі є 13 коледжів залізничного напрямку, а також Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, Українська державна академія залізничного транспорту і Державний економіко-технологічний університет транспорту, які проводять підготовку більш ніж по 20 напрямках.
Крім зазначених навчальних закладів, підготовку фахівців за спеціальностями залізничного профілю здійснюють понад 10 інших загальнотехнічних ВНЗ України.