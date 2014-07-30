«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди Київ - Ужгород і Кременчук - Львів

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, додатковий поїзд № 577/578 сполученням Кременчук - Львів курсуватиме через день починаючи з 18 серпня. Зокрема, поїзд відправлятиметься з Кременчука о 14:57 і прибуватиме до Львова о 10:01. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 12:42 і прибуватиме до Кременчука о 6:30.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Павлиш, Користівка, Знам'янка, Фундукліївка, ім. Тараса Шевченка, Цвіткове, Шпола, Багачеве, Звенигородка, Тальне, Поташ, Христинівка, Розкошівка, Кублич, Зятківці, Губник, Ладижин, Демківка, Кирнасівка, Вапнярка, Жмеринка, Деражня, Хмельницький, Волочиськ, Підволочиськ, Тернопіль, Золочів і Красне.

Крім того, додатковий поїзд № 207/507 сполученням Київ - Ужгород відправиться зі столиці 1 серпня о 17:30 і прибуде до Ужгорода о 9:31. У зворотному напрямку поїзд відправиться 3 серпня о 11:17 і прибуде до столиці о 4:36.

Поїзд № 207/507 робитиме зупинки на станціях Козятин-1, Вінниця, Хмельницький, Підволочиськ, Тернопіль, Золочів, Львів, Стрий, Сколе, Славське, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачеве та Батьове.

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«Залізничники постійно аналізують попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної здатності вокзалів) призначають додаткові поїзди і збільшують кількість вагонів у цілорічних поїздах», - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд № 213/214, що з'єднує столицю з Кременчуком. Цей поїзд відправлятиметься з Кременчука з 31 липня по 31 серпня щочетверга і щонеділі, а з Києва - з 1 серпня по 1 вересня щоп'ятниці і щопонеділка.

На період з 11 липня по 1 серпня «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд № 269К/269Л сполученням Київ - Івано-Франківськ, який курсує через день.