Поїзд із Маріуполя до Києва з 9 серпня курсуватиме звичним маршрутом

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з 9 серпня відновить курсування поїзда №84/83 Маріуполь – Київ за звичайним маршрутом, який був змінений через бойові дії, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, поїзд, що з’єднує столицю з Маріуполем, відправлятиметься з Маріуполя з 9 серпня, а з Києва – з 10 серпня.

Також повідомляється, що відомство з 1 серпня скасовує курсування поїзду №364/363 сполученням Умань – Ясинувата.

«Пасажири, які вже придбали квитки на цей рейс, зможуть їх повернути в установленому порядку», - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, рух всіх пасажирських поїздів до/з Луганська, як і раніше, не здійснюється у зв'язку з нестабільною обстановкою на Донбасі, де українські силовики продовжують проводити антитерористичну операцію проти проросійських бойовиків.

Донецька залізниця з 30 липня через небезпечну ситуацію в регіоні змінила маршрути пасажирських поїздів, що курсують до станції Донецьк і Маріуполь й назад. Новий маршрут поїздів проходить через ділянку Ясинувата-Костянтинівка-Слов’янськ-Лозова.

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Приміські поїзди курсують в Донецькій області на ділянках Маріуполь-Волноваха-Донецьк-Ясинувата, Авдіївка-Красноармійськ-Чапліно, Ясинувата-Костянтинівка-Слов’янськ-Красний Лиман, а в Луганській області на ділянках Родакове-Луганськ, Сентянівка-Родакове, Комунарськ-Родакове.

Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн. грн.