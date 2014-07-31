"Укрзалізниця" просить ГПУ перевірити, чи співпрацюють її контрагенти з сепаратистами
В цілому на предмет можливого співробітництва з сепаратистами необхідно перевірити тисячі договорів
Керівництво Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") звернулося до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити всіх контрагентів, з якими залізниці і підприємства залізничного транспорту співпрацюють на договірній основі, на предмет сприяння сепаратистам, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
«Відповідне звернення з проханням «сприяти у наданні захисту з відновлення законних прав і інтересів держави від протиправних дій і посягань» відомство направило до Генеральної прокуратури України», - сказано у повідомленні.
У прес-службі відзначають, що правоохоронні органи мають допомогти "Укрзалізниці" з'ясувати, зокрема, чи співпрацює хтось з контрагентів залізничної галузі з представниками самопроголошених Луганської і Донецької народних республік. Про це можна буде дізнатися тільки після проведеної перевірки законності дій при укладанні договорів між залізницями, підприємствами і їх контрагентами.
"Укрзалізниця" підкреслила, що з метою отримання об'єктивних висновків з цього питання на експертизу правоохоронних органів передано великий перелік контрагентів, з якими залізниці і підприємства залізничного транспорту уклали договори.
"У цілому на предмет можливої співпраці з сепаратистами необхідно перевірити тисячі договорів, адже інформацію зібрано по шести залізницях України і 31 підприємству, підпорядкованому Державній адміністрації залізничного транспорту України", - підкреслили у прес-службі.
У разі виявлення порушень "Укрзалізниця" просить Генпрокуратуру відреагувати і вжити заходів відповідно до вимог чинного законодавства.
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