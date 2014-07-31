"Укрзалізниця" просить ГПУ перевірити, чи співпрацюють її контрагенти з сепаратистами

Керівництво Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") звернулося до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити всіх контрагентів, з якими залізниці і підприємства залізничного транспорту співпрацюють на договірній основі, на предмет сприяння сепаратистам, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Відповідне звернення з проханням «сприяти у наданні захисту з відновлення законних прав і інтересів держави від протиправних дій і посягань» відомство направило до Генеральної прокуратури України», - сказано у повідомленні.

У прес-службі відзначають, що правоохоронні органи мають допомогти "Укрзалізниці" з'ясувати, зокрема, чи співпрацює хтось з контрагентів залізничної галузі з представниками самопроголошених Луганської і Донецької народних республік. Про це можна буде дізнатися тільки після проведеної перевірки законності дій при укладанні договорів між залізницями, підприємствами і їх контрагентами.

"Укрзалізниця" підкреслила, що з метою отримання об'єктивних висновків з цього питання на експертизу правоохоронних органів передано великий перелік контрагентів, з якими залізниці і підприємства залізничного транспорту уклали договори.

"У цілому на предмет можливої співпраці з сепаратистами необхідно перевірити тисячі договорів, адже інформацію зібрано по шести залізницях України і 31 підприємству, підпорядкованому Державній адміністрації залізничного транспорту України", - підкреслили у прес-службі.

У разі виявлення порушень "Укрзалізниця" просить Генпрокуратуру відреагувати і вжити заходів відповідно до вимог чинного законодавства.

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