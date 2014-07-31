«Укрзалізниця» заборонила відправлення вантажів на Донбас

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") через завдані терористами пошкодження об'єктам залізничної інфраструктури на сході України, заборонила відправлення вантажів більш ніж на 50 станцій Донецької залізниці (ДЗ). Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Укрзалізниця» не має можливості відправляти вантажні вагони більш ніж на 50 станцій Донецької залізниці через руйнування інфраструктури (мостів, шляхопроводів, колій і контактної мережі) основного Чаплинського залізничного сполучення з Донецька на західні регіони України, по якому курсувало 70% вантажних потягів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, «Укрзалізниця» закрила станції Амвросіївка, Антрацит, Артемівськ, Борисівка, Воскресенська, Горлівка, Дебальцево, Довжанська, Комунарськ, Курдюмівка, Луганськ, Лутугіно, Попасна, Розсипна, Старобельськ, Стаханов, Штерівка та інші. «Вантажні вагони на ці станції не відправляються, оскільки "Укрзалізниця" ввела конвенційні обмеження на перевезення вантажів», - підкреслили у прес-службі.

Раніше більшість вантажів з Донбасу та інших регіонів України перевозилися через Донецьк - Красноармійськ – Чапліно (станція Чапліно знаходиться на стику Придніпровської і Донецької залізниць). А в даний час у зв'язку з пошкодженою інфраструктурою вантажопотоки прямують через Ясинувату - Костянтинівку - Слов'янськ - Лозову і у напрямку Маріуполя. «Проте це дозволяє перевозити лише 40% вантажів», - відзначає «Укрзалізниця».

Крім того, не на повну потужність через значні руйнування працюють вантажні станції і перегони, що знаходяться поблизу Донецька. Залишається замінованою станція Дебальцево. Також терористи пошкодили інфраструктуру однієї з найбільших вантажних станцій України - Ясинуватої. На перегоні Донецьк - Ясинувата працює одна колія з трьох, від Ясинуватої до станції Донецьк-Північний - одна з чотирьох.

"Залізничники працюють у напружених і небезпечних умовах, роблять все можливе, щоб рух потягів не уривався", - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Донецька залізниця скасувала відправлення пасажирських потягів з Луганська у зв'язку з нестабільною обстановкою на Донбасі, а з 27 липня – з Києва. Також з 30 липня ДЗ змінила маршрути пасажирських потягів, які курсують до станції Донецьк і Маріуполь і у зворотному напрямку.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово висаджували мости і ділянки залізниці, унаслідок чого ДЗ скасовувала низку потягів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово висаджували залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колії.

Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн грн.