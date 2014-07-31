Квитки на швидкісні поїзди «Інтерсіті+» подорожчають

Верховна Рада скасувала пільгову нульову ставку податку на додану вартість на перевезення пасажирів швидкісними поїздами «Інтерсіті+», повідомило Інформаційне управління апарату Верховної Ради України.

Такі зміни передбачено Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України», ухваленим парламентом на позачерговому закритому засіданні в четвер.

Закон передбачає також скасування низки інших пільгових податкових ставок. Зокрема, скасовується звільнення від оподаткування ПДВ операцій з поставки лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості, а також скасовується знижена ставка податку на прибуток (10%), одержаний від операцій з цінними паперами та деривативами.

Крім того, обмежується пільгове оподаткування податком на прибуток підприємств інститутів спільного інвестування.

Нові зміни до Податкового кодексу торкнуться також виробників алкогольних напоїв. Так, напої, які сьогодні класифікуються як продукти дієтичного харчування і містять етиловий спирт 8,5% і більше, тепер належать до алкогольних напоїв. На них встановлюється податок на рівні податку на горілку - 70,53 грн за літр чистого спирту з маркуванням таких напоїв марками акцизного податку.

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Також закон встановлює підвищення ставки плати за користування надрами для природного газу, який призначається не для потреб населення, і запроваджує новий загальнодержавний військовий збір у розмірі 1,5% від доходу фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив, що парламент у четвер на своєму закритому засіданні прийняв зміни до Податкового кодексу та держбюджету, а питання про газотранспортну систему (ГТС) направив на повторне друге читання.

З часу запуску в Україні швидкісних поїздів «Інтерсіті +» при оформленні проїзних документів пасажири оплачували вартість проїзду без ПДВ, що було впроваджено для зниження вартості квитків та популяризації нових поїздів серед населення.