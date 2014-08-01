Терористи замінували мости в Донецьку, Харцизьку та Шахтарську

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терористи не припиняють мінувати цивільні об’єкти та інфраструктуру», - зазначив він.

«Диверсанти замінували ще 2 мости у містах Донецьк, а також у Харцизьку, Шахтарську, селищі Оленівка Волноваського району, селах Ребрикове Антрацитівського району та Придорожньому Амвросіївського району», - додав Лисенко.

Читайте такожТерористи замінували міст в Донецькій областіТакож, за його словами, біля Зуївки Шахтарського району диверсанти замінували службове приміщення водосховища «Вільхівське».