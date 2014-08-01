Поїзд "Азов" із Маріуполя до Києва вже повернувся на колишній маршрут
Раніше потяг тимчасово курсував за зміненим маршрутом через ділянку Ясинувата, Костянтинівка, Слов'янськ, Лозова, Дніпропетровськ, Знам'янка, ім. Тараса Шевченка.
Донецька залізниця (ДЗ) із 1 серпня повертає фірмовий пасажирський поїзд №84/83 "Азов" сполученням Маріуполь - Київ на колишній маршрут, оскільки раніше поїзд курсував за зміненим маршрутом через пошкодження залізничного полотна внаслідок бойових дій на сході України, повідомили УНІАН у прес-службі дорогі.
Згідно з повідомленням, поїзд курсуватиме за своїм звичайним маршрутом через станції Донецьк, Ясинувата, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Лозова, Полтава. Миргород.
Читайте також«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди Київ - Ужгород і Кременчук - ЛьвівРаніше поїзд №84/83 тимчасово курсував за зміненим маршрутом через ділянку Ясинувата, Костянтинівка, Слов'янськ, Лозова, Дніпропетровськ, Знам’янка, ім. Тараса Шевченка.
«Для пасажирів, які придбали квитки до станцій, котрі поїзд №84/83 з 1 серпня проходити не буде, передбачена пересадка на станції Ясинувата на поїзд №134 Ясинувата - Київ відправленням о 23:14», - повідомили прес-службі.
При плануванні поїздки залізничним транспортом Донецька залізниця просить пасажирів звертатися за уточненою інформацією в залізничні каси і довідкові служби вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни в графіку руху поїздів.
Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося повернути поїзд №84/83 Маріуполь – Київ на колишній маршрут з 9 серпня.
Рух всіх пасажирських поїздів до/з Луганська, як і раніше, не здійснюється у зв'язку з нестабільною обстановкою на Донбасі, де українські силовики продовжують проводити антитерористичну операцію проти російських терористів.
Донецька залізниця з 30 липня через небезпечну ситуацію в регіоні змінила маршрути пасажирських поїздів, що курсують до станції Донецьк і Маріуполь і назад. Новий маршрут поїздів проходить через ділянку Ясинувата-Костянтинівка-Слов’янськ-Лозова.
Приміські поїзди курсують в Донецькій області на ділянках Маріуполь-Волноваха-Донецьк-Ясинувата, Авдіївка-Красноармійськ-Чапліно, Ясинувата-Костянтинівка-Слов’янськ-Красний Лиман, а в Луганській області на ділянках Родакове-Луганськ, Сентянівка-Родакове, Комунарськ-Родакове.
Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн. грн.