Поїзд "Азов" із Маріуполя до Києва вже повернувся на колишній маршрут

Донецька залізниця (ДЗ) із 1 серпня повертає фірмовий пасажирський поїзд №84/83 "Азов" сполученням Маріуполь - Київ на колишній маршрут, оскільки раніше поїзд курсував за зміненим маршрутом через пошкодження залізничного полотна внаслідок бойових дій на сході України, повідомили УНІАН у прес-службі дорогі.

Згідно з повідомленням, поїзд курсуватиме за своїм звичайним маршрутом через станції Донецьк, Ясинувата, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Лозова, Полтава. Миргород.

Читайте також«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди Київ - Ужгород і Кременчук - ЛьвівРаніше поїзд №84/83 тимчасово курсував за зміненим маршрутом через ділянку Ясинувата, Костянтинівка, Слов'янськ, Лозова, Дніпропетровськ, Знам’янка, ім. Тараса Шевченка.

«Для пасажирів, які придбали квитки до станцій, котрі поїзд №84/83 з 1 серпня проходити не буде, передбачена пересадка на станції Ясинувата на поїзд №134 Ясинувата - Київ відправленням о 23:14», - повідомили прес-службі.

При плануванні поїздки залізничним транспортом Донецька залізниця просить пасажирів звертатися за уточненою інформацією в залізничні каси і довідкові служби вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни в графіку руху поїздів.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося повернути поїзд №84/83 Маріуполь – Київ на колишній маршрут з 9 серпня.

Рух всіх пасажирських поїздів до/з Луганська, як і раніше, не здійснюється у зв'язку з нестабільною обстановкою на Донбасі, де українські силовики продовжують проводити антитерористичну операцію проти російських терористів.

Донецька залізниця з 30 липня через небезпечну ситуацію в регіоні змінила маршрути пасажирських поїздів, що курсують до станції Донецьк і Маріуполь і назад. Новий маршрут поїздів проходить через ділянку Ясинувата-Костянтинівка-Слов’янськ-Лозова.

Приміські поїзди курсують в Донецькій області на ділянках Маріуполь-Волноваха-Донецьк-Ясинувата, Авдіївка-Красноармійськ-Чапліно, Ясинувата-Костянтинівка-Слов’янськ-Красний Лиман, а в Луганській області на ділянках Родакове-Луганськ, Сентянівка-Родакове, Комунарськ-Родакове.

Збитки залізниць України від терористичних актів у зоні АТО становлять близько 300 млн. грн.