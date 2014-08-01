Поїзд Сімферополь-Москва відправився в перший рейс напівпорожнім

«На поїзді пасажири прибули в порт «Крим» і під контролем провідників покинули вагони, потім їх супроводили на зручний майданчик очікування порома», - повідомив російський держперевізник «Єдина транспортна дирекція», повідомляє Сегодня.

До речі, поїзд складається з 9 вагонів, з яких лише один - купейний.

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«По прибуттю в порт «Кавказ» пасажирів зустрінуть 4 автобуси місткістю 67 осіб. Транспортні засоби доставлять їх до станції «Кавказ», оскільки вона знаходиться в 1 км від порту», - пояснили в дирекції.