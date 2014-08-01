Державіаслужба оштрафувала авіакомпанії Путіна та «Газпрому» за польоти до Криму

На 29 липня Державіаслужба оштрафувала 13 авіакомпаній на загальну суму 24,48 млн грн, повідомили «Капіталу» у відомстві.

Під санкції потрапили авіакомпанії з різних сегментів ринку - як з перевезення пасажирів, так і вантажів. Левова частка штрафів - 14,6 млн грн - виписана лідеру російського авіаринку - компанії «Аерофлот». Штрафи також наклали на авіакомпанії, які обслуговують президента Росії і компанію «Газпром» - «Спеціальний льотний загін «Росія» і «Газпром авіа». Дочірньої авіакомпанії «Аерофлоту» - «Добролет» - в списку штрафників немає, хоча цей перевізник підпав під санкції ЄС 30 липня. У повідомленні Державіаслужби уточнюється, що на 29 липня інформації про те, то ці штрафи сплачені, немає.

Високопоставлене джерело в Кабінеті міністрів розповіло «Капіталу», що мова йде про штрафи за порушення повітряного простору в березні - початку квітня. «З цього випливає, що, швидше за все, загальні обсяги штрафів будуть зростати, оскільки основна маса польотів відбувається влітку, високий туристичний сезон», - говорить співрозмовник.

Нагадаємо, Державіаслужба та держпідприємство «Украерорух» з 12 березня у зв'язку з окупацією Росією Криму та його анексією обмежила використання повітряного простору над Кримом. Аналогічні заборони ввели Європейська організація з безпеки польотів (Eurocontrol) і Міжнародна організація цивільної авіації (IKAO). Заборона на польоти стосується не тільки українських авіакомпаній, а й російських, йдеться в повідомленні.

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Посольство України в Російській Федерації в середині липня вже отримало відповідну ноту від міністерства закордонних справ Росії. «Пропонувалося призупинити терміни дії постанов Державіаслужби України про накладення штрафів на російські авіакомпанії. В іншому випадку російська сторона залишає за собою право на взаємній основі стягнути з українських авіаперевізників аналогічні суми для відшкодування збитків», - повідомив перший секретар з економічних питань Посольства України в РФ Олександр Шульга.

Попередження росіян українські авіаперевізники зустріли з обуренням. «Ми не порушуємо міжнародне право ні в одній точці світу. Тому підстави застосувати такі ж санкції в Україні немає», - обурюється генеральний директор авіакомпанії Atlasjet Ukraine Сергій Підгородецький. У разі накладення російською стороною штрафів на українські авіакомпанії авіаперевізники будуть звертатися в міжнародні судові інстанції, говорить він.

Оскаржити санкції російські авіакомпанії зможуть в українських судах, відзначає старший юрист юрфірми Marchenko Danevych Андрій Гук. Якщо ж гравці не будуть платити штрафи, то Державіаслужбі доведеться звертатися в російські суди, виграти які буде дуже складно з політичних причин, припускає він. «Державіаслужба може піти з позовом проти російської авіакомпанії і в наш суд, але це рішення треба буде визнавати і виконувати в Росії. А російські суди не будуть визнавати українське рішення», - говорить Гук.

Можна подати в український суд на авіакомпанії, які мають в Україні представництва, але такі є хіба що у «Аерофлоту» і S7, говорить він. Якщо Державіаслужба подасть позов до російського суду і програє його, то після цього треба буде звертатися в міжнародні судові інстанції: Європейський суд з прав людини, Міжнародний суд ООН і т. д. з вимогою про оплату штрафів.

Існує й інший варіант: аби примусити авіакомпанії заплатити штрафи, Україна може, наприклад, заборонити авіакомпаніям Росії польоти до України, але тоді треба готуватися до аналогічних обмежень від Росії, додає Гук.